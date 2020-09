Diallo et Bakker titulaires face à Metz ?

Après deux défaites en deux matches, une réaction est attendue pour le PSG face au FC Metz, ce soir (21h). Et comme lors des deux dernières rencontres, Thomas Tuchel va devoir bricoler pour cette rencontre car avec les suspensions et les absents, c’est un onze affaiblit qui sera aligné. Et certains pourraient même être laissés au repos ! En effet, comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste pour RMC, “Thomas Tuchel réfléchissait ces dernières heures à titulariser Mitchel Bakker et Abdou Diallo pour faire souffler Juan Bernat et Presnel Kimpembe. L’entraîneur allemand estime que son groupe est en phase de “préparation.” Réponse aux alentours de 20h.