Diani : “Je suis satisfaite sur un plan personnel”

Pour leur premier match de la saison 2020-2021 de D1 Arkema, les Féminines du PSG ont largement gagné face à l’EA Guingamp (4-1). Après une première période médiocre, les Parisiennes se sont réveillées en seconde mi-temps avec une Kadidiatou Diani en feu. Auteure d’un triplé et d’une passe décisive, l’attaquante parisienne a porté son équipe pour cette première rencontre. Après le match, l’internationale française est revenue sur sa prestation individuelle.

“Je suis satisfaite sur un plan personnel, même si je sais que j’aurais pu faire mieux en première période. En deuxième période, je me suis un peu plus appliquée et j’ai pu marquer trois buts et délivrer une passe décisive, a déclaré Diani sur le site officiel du PSG. On a souvent du mal contre Guingamp, on savait qu’elles allaient tout faire pour nous faire douter, mais c’était à nous de trouver les solutions pour marquer, c’est ce que nous avons fait.”