Diani : “On va aller à Bordeaux pour ramener la victoire”

Kadidiatou Diani a époustouflé de son talent le premier match de D1 Arkema – face à Guingamp (4-1) – de son talent avec un triplé et une passe décisive pour Marie-Antoinette Katoto. Présente en conférence de presse avant le match contre Bordeaux demain (12h45), l’internationale française a expliqué se méfier des Bordelaises.

“Notre premier match a été bon, on va maintenant affronter Bordeaux, une autre équipe. Nous savons qu’elle est forte et qu’elle peut nous poser des problèmes. On va aller là-bas pour ramener la victoire, même si l’on sait que ce ne sera pas facile, avoue Diani dans des propos relayés par PSG TV. On a l’opportunité de prendre cinq points d’avance sur Bordeaux, même si la saison est encore longue. Cette équipe possède de bons éléments offensifs, qui peuvent nous mettre en difficulté, comme Khadija Shaw et Katja Snoeijs. Une attaquante se fixe toujours des objectifs pour progresser. Pour ma part, je souhaite toujours faire mieux que la saison précédente.”