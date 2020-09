Diego Costa au PSG et Edinson Cavani à l’Atlético ? (AS)

Cette fin de mercato du PSG sent la surprise. Leonardo œuvre dans la discrétion absolue alors que des noms et fausses pistes sortent à droite et à gauche dans les médias. Ainsi, le journal sportif madrilène AS prétend qu’au PSG on travaille sur la possibilité de signer libre le sulfureux attaquant hispano-brésilien Diego Costa (31 ans, sous contrat jusqu’en 2021) de l’Atlético, représenté par Jorge Mendes. Libre car le club espagnol serait prêt à le laisser partir. Toutefois, le PSG doit veiller aujourd’hui à ne pas trop augmenter sa masse salariale, contraint par le Fair-play financier, précise le quotidien espagnol. Et Diego Costa pèse 10M€/an en salaire. Si cette opération devait se faire, elle permettrait potentiellement à l’Atlético de Madrid de signer Edinson Cavani (33 ans). Le Matador retrouverait ainsi son complice uruguayen Luis Suarez. Mais d’autres pistes sont à l’étude chez les Colchoneros pour renforcer l’attaque en cas de départ de Diego Costa au PSG : Maxi Gómez, attaquant de Valence, Milik (Naples), et Raúl de Tomás (Espanyol).

De son côté, le (peu fiable) Corriere dello Sport évoque le PSG comme piste pour Arkadiusz Milik (26 ans, sous contrat avec Naples jusqu’en 2021) tout en admettant que c’est un peu irréaliste…