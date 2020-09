Dimanche, le PSG avec des maillots floqués en mandarin et à huis clos

Dimanche, l’horaire du match du PSG à Nice st atypique. Le coup d’envoi de la rencontre de la quatrième journée à l’Allianz Riviera sera donné à 13 heures (Téléfoot/ Canal+) dans une enceinte finalement à huis clos.

Le renforcement des mesures face à la pandémie de Covid annoncé ce vendredi matin par le préfet Bernard Gonzalez et Christian Estrosi (1.000 personnes, maximum) a été décisif. “Il n’empêche que, moralement, c’est un coup dur. Vis à vis de nos supporters, c’était déjà compliqué d’être limité à 5.000 personnes. Aujourd’hui, c’est 1.000. Une fois que l’on déduit toute l’organisation, on atteint pratiquement ce chiffre. Ce qui fait que le match se jouera sans public. Donc nous sommes tristes. Le foot sans supporter ce n’est pas la même chose. Nous ne cessons de le dire. Des milliers abonnés se sont imaginés pouvoir enfin retrouver le stade. Et à deux jours du match, ils apprennent que ce ne sera pas le cas. Même si nous n’y sommes pour rien, il n’y a rien de pire que de souffler comme ça le chaud et le froid. Nous sommes sincèrement désolés. Mais nous n’avons malheureusement pas le choix”, a fait savoir Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGCN.

Par ailleurs, le PSG va exploiter la programmation de la rencontre pour se rapprocher du public chinois. Les maillots des Parisiens seront floqués en mandarin.