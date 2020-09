Direct – PSG / Metz : 0-0

Ce mercredi, à 21 heures, au Parc des Princes (et sur Téléfoot), le PSG est opposé au FC Metz. Deux équipes ayant pour point commun le nombre de points en deux matches : zéro. Pour ce match reporté de la première journée de Ligue 1, Thomas Tuchel est privé de Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa (exclus contre l’OM et suspendus), de Kylian Mbappé (ex Covid), d’Alessandro Florenzi (recrue non qualifiée), de Thilo Kehrer et de Marco Verratti (restés aux soins). Six défections d’importance qui ont réduit les choix de l’entraîneur du PSG. Heureusement, Marquinhos est de retour. Tout comme Keylor Navas et Mauro Icardi. Le coach a décidé de laisser au repos, sur le banc, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Abdou Diallo et Mitchel Bakker débutent. C’est donc une équipe très atypique que le PSG aligne. “On essaie de s’adapter à la situation, ce n’est pas facile”, déclare Thomas Tuchel au micro de Téléfoot.

Malgré quelques errances défensives pesantes, c’est bien le PSG qui s’offre une kyrielle d’occasions avec Di Maria à la baguette : Icardi (8e, 12e, 32e), Sarabia (13e, 32e), Gueye (37e) et Draxler (39e). Mais pas de but. 0-0 à la pause. On repart sur les mêmes bases de domination stérile, mais à l’heure de jeu Abdou Diallo reçoit un deuxième carton jaune sans faire de faute ! Paris se retrouve à dix. Mais à la 77e minute, Draxler déborde, centre, Icardi reprend, Oukija repousse du pied. Une minute plus tard c’est Di Maria qui frappe fort au sol, Oukidja repousse encore du pied ! La poisse continue avec la blessure de Juan Bernat au genou. Le latéral sort, Paris finit à neuf le match ! Dans la foulée, Boye bouscule Icardi dans la surface. Mais évidemment pas de penalty…

Feuille de match du Paris SG / Metz

Première journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 16 septembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Téléfoot – Arbitre : Lesage – VAR : Castro et Guillard |Avertissements: Diallo (1ere et 65e), Maiga (46e), Draxler (56e), Centonze (61e)

Navas – Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bakker (Bernat 63e) – Herrera, Gueye (Fadiga 83e), Draxler – Sarabia (Kimpembe 69e), Icardi, Di Maria. Non utilisés : Rico, Pembele, Kapo, Ruiz, Kalimuendo, Jesé.

