Direct – Lens / PSG : 0-0

Le 23 août dernier, le PSG jouait la finale de la Champions League face au FC Bayern mais la perdait par le plus petit des écarts (1-0). Du coup, la rencontre face à Metz de la première journée – programmée en toute délicatesse par la LFP en même temps que la finale continentale – se trouva reprogrammée le mercredi 16 septembre. Peu enclins à rejouer dès le samedi 29 août, à Lens, les Parisiens demandèrent un report. Accordé. Ce sera le jeudi 10 septembre. Et voilà comment le PSG se retrouve avec quatre matches à jouer en dix jours à compter d’aujourd’hui. Petit souci, outre les départs non pourvus s’ajoutent sept cas positifs au Covid. Et pas des moindres. Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar et Mbappé sont en quatorzaine. Et voilà comment le PSG débute sa saison de Ligue 1 avec un sac de nœuds. Malgré un effectif restreint, Paris doit assurer le service minimum. Et cela commence chez un promu connu pour son public, le RC Lens. Mais crise sanitaire oblige, il n’y aura que 5000 personnes dans l’enceinte ce soir. Bref, c’est avec un match très curieux que les Rouge & Bleu lancent leur championnat. Curieux comme le onze aligné : Kurzawa en défense mais à droite, Ruiz titulaire, Draxler absent sur blessure (contracture à l’adducteur droit).

Si le PSG met le pied sur le ballon, c’est Lens qui se procure une grosse occasion (17e) avec Ganago qui se joue de Kehrer et qui finit par tirer sur poteau de Bulka ! Ruiz répond à la 22e minute avec une frappe bien sentie, proche du cadre.

Feuille de match du Lens/PSG

2e journée de Ligue 1 Uber Eats | Jeudi 10 septembre 2020 à A 21h au stade Bollaert-Delelis en direct sur Canal Plus|Arbitre :Hakim Ben el Hadj | VAR : Hamel et Lepaysant | Avertissement : Sarabia (38e)

Leca (c) – Gradit, Badé, Medina – Michelin, Perez, Doucouré, Sylla – Kakuta – Banza, Ganago Remplaçants : Farinez, Clauss, Fortes, Boura, Cahuzac, Mauricio, Robail, Sotoca, Jean

: Farinez, Clauss, Fortes, Boura, Cahuzac, Mauricio, Robail, Sotoca, Jean Entraîneur : Haise