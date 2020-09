Direct – Nice / PSG : 0-0

Bon appétit ! C’est à un horaire inhabituel que le coup d’envoi du Nice/PSG est donné ce dimanche : 13 heures. Pourquoi ? Le flocage en mandarin affiché par le champion de France apporte une réponse. Souci, le temps est à l’orage sur la Côte d’Azur. Mais la rencontre va se jouer dans Une Allianz Riviera à huis clos. Kylian Mbappé et Marco Verratti sont titulaires. Gana Gueye a été préféré à Ander Herrera par Thomas Tuchel, et Julian Draxler à Pablo Sarabia.

“Oui, on va jouer en 4-4-2, les joueurs se sentent bien dans cette structure. Ce n’est pas le moment de tenter autre chose. Kylian ? il joue presque sans entraînement, les médecins sont ok. Il sait qu’il va souffrir physiquement mais il voulait jouer et débuter ce match”, a déclaré Thomas Tuchel au micro de Téléfoot avant la rencontre Nice/PSG. “Hier, l’équipe était fatiguée à l’entraînement. C’est normal. Mais on va tout donner.”

Feuille de match du Nice / PSG

Dimanche 20 septembre 2020 à 13 heures à l’Allianz Riviera de Nice | 4e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseurs : Téléfoot et Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Dechepy et Castro

: Benitez – Atal, Pelmard, Dante (c), Lotomba – K.Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou – Rony Lopes, Gouiri, H.Kamara. Remplaçants : Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane.

: Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane. Entraîneur : Vieira.

: Vieira. Absents : Bambu, Danilo, Boudaoui (blessés), Nsoki, Claude-Maurice, Dolberg (Covid).