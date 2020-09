Direct – PSG / OM : 0-1

A quoi ressemblera ce PSG/OM à la sauce du mois de septembre 2020 ? Mystère. Thomas Tuchel a fait le choix de lancer ensemble Neymar Jr et Angel Di Maria, immédiatement, avec deux entraînements dans les jambes depuis leurs vacances puis leurs mises à l’isolement pour cause de Covid. Alessandro Florenzi, tout juste arrivé de Rome en prêt, intègre lui aussi directement le onze de départ. Quatrième nouveauté dans l’équipe du PSG par rapport au match de Lens : Sergio Rico remplace Marcin Bulka dans la cage puisque Keylor Navas se plaint du dos. Côte marseillais, le choix est de se montrer prudent, sans véritable pointe, par choix.

La rencontre commence par une grosse occasion pour le PSG, mais Mandanda s’allonge pour sauver du bout des doigts (2e). Le PSG domine totalement la première demi-heure, Alessandro Florenzi enchaîne les centres de qualité. Mais sur un coup de pied arrêté Thauvin, oublié au second poteau, trompe Rico (32e). Le quart d’heure qui suit est fait de coups et de tensions entre joueurs. 0-1 à la pause. Le PSG reprend tambour battant, se procure des occasions franches par Sarabia (57e) et Neymar (59e). A la 61e minute, Benedetto, tout juste entré, pense avoir marqué. Mais l’arbitre siffle un hors-jeu pas évident. Les minutes filent, les Phocéens défendent, les Parisiens s’essoufflent. Cela finit en bagarre générale avec cinq exclusions (Amavi, Kurzawa, Paredes, Benedetto et Neymar). Ce dernier parlant de propos racistes d’Alvaro. 0-1 score final. On savait le PSG vulnérable. Deuxième défaite en deux matches de Ligue 1, Deux fois 1-0.

Paris Saint-Germain FC / Olympique de Marseille

3e journée de Ligue 1 Uber Eats |Dimanche 13 septembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Brisard | VAR : Letexier et Coué |Avertissements : Sakai (7e), Payet (10e), Neymar (10e), Florenzi (13e), Pape Gueye (38e), Alvaro (49e), Bernat (52e), Lopez (61e), Benedetto (71e), Paredes (71e), Di Maria (74e), Strootman (91e)| Exclusions : Amavi, Kurzawa, Paredes, Benedetto et Neymar (96e) | But : Thauvin (32e)

: Rico – Florenzi (Dagba 84e), Kehrer, Kimpembe (c), Bernat (Kurzawa 84e) – Herrera (Draxler 60e), Gana Gueye, Verratti (Paredes 71e) – Sarabia, Neymar , Di Maria Non utilisés : Bulka, Dagba, Diallo, Bakker, Kurzawa, Ruiz, Kalimuendo

: Bulka, Dagba, Diallo, Bakker, Kurzawa, Ruiz, Kalimuendo Entraîneur : Tuchel