Direct – Stade de Reims / PSG : 0-2

Cinq joueurs offensifs (Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi) pour prendre le Stade de Reims à la gorge avec du pressing et du contre-pressing, c’est le pari effectué par Thomas Tuchel ce dimanche soir. L’entraîneur du PSG compte exploiter les 120 minutes jouées jeudi par les Champenois en Europa League pour vite toucher et couler. Au milieu de terrain, pas de Marco Verratti, mais Leandro Paredes.

Le début de rencontre ne correspond pas aux attentes, Reims est à l’attaque, le PSG contre. Et si Mbappé voit sa frappe repoussée par Rajkovic (6e), Icardi fait mouche d’une frappe croisée parfaite (9e, 0-1, passe de Mbappé). Les occasions parisiennes s’enchaînent avec un Neymar en leader technique. Le match est agréable, vivant, le Ney régale mais 1-0 seulement à la pause pour les Rouge & Bleu. A l’heure de jeu le match s’emballe, une frappe de Dia ricoche sur le poteau. Sur le contre Neymar manque le break. Quelques secondes plus tard, Mbappé centre pour Icardi qui marque (63e, 0-2). Le match continue en mode box to box. Le coaching bat son plein. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais on en reste là au tableau d’affichage (0-2). Merci à Reims, merci au PSG, on a vu un vrai bon match de Ligue 1. Score logique, 2-0 pour Paris avec un doublé d’Icardi, et deux passes décisives de Mbappé.

Feuille de match du Reims / PSG

Dimanche 27 septembre 2020 à 21 heures au stade Auguste-Delaune| 5e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Buquet | VAR : Gautier | Avertissements : Cassama (34e), Draxler (51e), Foket (73e), Marquinhos (93e)

Reims : Rajkovic- Foket, Maresic, Abdelhamid (cap), Konan – Mbuku (Zeneli 65e), Chavalerin, Cassama (Hornby 81e), Berisha – Donis (Dia 58e), Touré (Kutesa 65e)

: Rajkovic- Foket, Maresic, Abdelhamid (cap), Konan – Mbuku (Zeneli 65e), Chavalerin, Cassama (Hornby 81e), Berisha – Donis (Dia 58e), Touré (Kutesa 65e) Non utilisés : Diouf (g), De Smet, Cafaro, Dingomé, Sierhuis.

: Diouf (g), De Smet, Cafaro, Dingomé, Sierhuis. Entraîneur : Guion