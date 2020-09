Tuchel : “Le PSG a eu 14 matches de suspension, l’OM seulement quatre”

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, répondait ce samedi aux questions de la presse en cette veille de match à Reims, au stade Auguste-Delaune, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Extraits choisis.

Le groupe

Tuchel : “Neymar, Leo (Paredes) et Abdou (Diallo) sont de retour de suspension. Juan Bernat et Thilo Keher sont blessés. Il y a un doute avec Idrissa Gueye, c’est peut-être un peu trop tôt…” [Layvin Kurzawa purgera son troisième match de suspension]

Reims / PSG

Tuchel : “Il y a eu une bonne attitude toute la semaine. Ca faisait longtemps qu’on n’avait pas cette possibilité de travailler. C’est le moment de continuer demain. Je n’ai pas décidé si on jouera en 4-4-2 avec les quatre offensifs. Une crise avec Mauro Icardi ? Je suis convaincu que les buteurs sont des gars sensitifs. Il a une phase pas facile, mais il doit rester calme et travailler pour retrouver de la confiance. Il a fait une bonne semaine, je suis confiant, ça va revenir. C’est comme avec Pablo Sarabia, des mauvaises passes arrivent. Il faut juste travailler. Ce que ça change d’avoir Neymar et Mbappé ? Ca change tout ! On a déjà trouvé des solutions sans eux, mais ils commenceront tous les deux, c’est sûr.”

La sanction de 4 matches pour Di Maria

Tuchel : “Je peux comprendre. Il a eu une réaction qu’on n’aime pas. L‘équipe du PSG a eu 14 matches de suspension, Marseille seulement 4… Je ne peux pas comprendre. On a l’impression qu’on est les seuls responsables. Je n’aime pas ce qu’il s’est passé mais c’était une réaction.“

Verratti et le capitanat

Tuchel : “Marco est un joueur incroyable, un gars qu’on aime. Il a toujours le sourire, c’est un leader avec son état d’esprit. Je suis très heureux qu’il soit là. Je suis fier d’être son entraîneur. Ce n’est pas nécessaire de lui donner le brassard, ça ne change rien pour lui. Il est là pour les autres. C’est un de nos leaders. On parle beaucoup tactiquement, du vestiaire.”

Florenzi

Tuchel : “Avec Alessandro, nous sommes heureux et satisfait. Ce n’est pas facile de changer de ville, de club, de groupe. Mais il a déjà montré une intelligence. C’est un gars fiable, qui veut toujours s’entraîner. Après quelques minutes il était déjà intégré par le groupe.”

Gardiens de but

Tuchel : “On a Alexandre (Letellier), on veut que Marcin Bulka prolonge son contrat et joue pour un autre club. On a confiance en lui mais il faut qu’il joue une saison complète. C’est un peu pareil pour Garissone (Innocent) qui cherche un club. On le laissera y aller.”

Rüdiger ? Bakayoko ?

Tuchel : “Je ne parle pas de mercato. Ce ne sont pas mes joueurs, ils sont dans d’autres clubs. Je peux seulement dire que le club connait mon avis et celui du staff. C’est une communication interne qui reste entre nous. Maintenant j’attends, le mercato n’est pas facile avec le Covid, des joueurs qui sont partis, mais ce n’est pas fini.”