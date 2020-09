Discussions entamées entre la Juventus et Luis Suarez (GDS)

Ces derniers jours, le nom de Luis Suarez est arrivé dans les discussions mercato du PSG. L’attaquant, qui ne rentre plus dans les plans du FC Barcelone, serait même emballé à l’idée de rejoindre la capitale française. Mais l’attaquant urugayen ne suscite pas uniquement l’intérêt des Rouge & Bleu, la Juventus Turin souhaiterait également l’enrôler afin de remplacer Gonzalo Higuain, indésirable chez la Vieille Dame. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport explique que la Juve rêve de Luis Suarez (33 ans) avec qui des premières négociations contractuelles auraient été entamées. Le quotidien sportif indique également que la Juventus souhaiterait que l’ancien “Red” arrive à trouver un accord avec le Barça afin qu’il devienne un joueur libre. Le champion d’Italie espère aussi que Luis Suarez acceptera de baisser son salaire (15 millions d’euros par an) même si la Gazzetta nous fait savoir que le fisc italien pourrait faciliter les démarches sur les négociations salariales. Pour conclure, la Gazzetta dello Sport assure que Luis Suarez veut changer d’air après six ans au Barça et que la piste Juventus lui plaît.