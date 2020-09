Discussions entre le PSG et Tottenham pour le prêt de Dele Alli (Telegraph / Guardian / RMC)

Comme annoncé par le Daily Mail le 15 septembre dernier, le PSG serait l’un des clubs intéressés par un prêt du joueur de Tottenham : Dele Alli (24 ans, sous contrat jusqu’en 2024). Aujourd’hui, The Telegraph et The Guardian confirment également l’intérêt du club de la capitale pour l’international anglais. D’après les deux médias, les Rouge et Bleu sont entrés en discussions avec le club anglais et le représentant du joueur afin d’envisager un prêt pour la saison 2020-2021 assorti d’une option d’achat (comme le rapporte le journaliste du Guardian Fabrizio Romano). L’Inter serait l’autre club intéressé par les services du joueur de 24 ans, mais le PSG reste en pôle position dans ce dossier, toujours selon The Guardian. Déjà absent en Ligue Europa cette semaine, Dele Alli n’était toujours pas présent dans le groupe de José Mourinho lors de la victoire face à Southamptons (5-2).

De son côté, RMC Sport confirme également les discussions entre le PSG et Tottenham pour Deli Alli. Cependant, “il s’agit surtout d’un embryon de dossier pour l’instant”, précise le média sportif. En effet, le club de la capitale “étudie depuis la faisabilité économique d’une telle opération. Rien de plus, pour le moment.” RMC indique que le “premier échange a eu lieu à l’initiative des agents” du milieu offensif.

De son côté, l’entraîneur des Spurs – José Mourinho – s’est exprimé sur le mercato de son équipe après la victoire face aux Saints. “Je ne suis pas responsable du mercato. La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai laissé 8 joueurs de côté. Ils sont restés à l’entraînement ce matin car j’ai un grand groupe. Je ne peux pas avoir trois ailiers et un numéro 10, et puis aucun défenseur. Si je veux garder Dele Alli ? Dele est resté à l’écart, mais il jouera probablement mardi (en Carabao Cup face à Leyton Orient). Je veux une équipe équilibrée.”