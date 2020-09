Draxler : “Ça fait plaisir de jouer avec tout le monde”

Titulaire surprise du onze de départ de Thomas Tuchel, Julian Draxler a réalisé une prestation solide (noté 6,5 par la rédaction de Canal Supporters) lors de la victoire du PSG face au Stade de Reims (2-0). L’international allemand enchaîne les rencontres ces derniers temps même si son avenir reste toujours flou à une année de la fin de son contrat (juin 2021). Après la rencontre, le numéro 23 des Rouge et Bleu est revenu sur le succès parisien avant de féliciter Mauro Icardi pour son doublé.

“Cette victoire fait plaisir, même si malheureusement nous n’avons pas marqué plus que deux buts. On a mérité, on a maitrisé le match. Personnellement, je sens que mon corps va mieux, je joue plus, ça fait plaisir de jouer avec tout le monde, et pour moi c’est bien, a déclaré Julian Draxler sur psg.fr. Mauro ? Oui, c’est important de marquer pour un attaquant et ce soir il a été très important pour nous. J’espère qu’il va continuer comme ça.”