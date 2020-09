Draxler (très) exigeant sur son prochain club en cas de départ (L’Équipe)

Le Paris Saint-Germain doit se renforcer à des postes clés lors de ce mercato, mais pour cela il va devoir vendre. Avec la crise sanitaire liée au COVID mais aussi le Fair Play Financier, le PSG ne pourrait pas se permettre de faire de grosses dépenses… Au contraire ! Parmi les joueurs qui seraient sur le départ, on retrouve en première ligne Julian Draxler. Mais selon L’Équipe, l’Allemand serait exigeant… Très exigeants.

En effet le quotidien nous rapporte que Leonardo l’aurait “proposé dans un tas de montages depuis maintenant trois mercatos”, mais pour le moment sans succès, et ce malgré “une côte certaine” en Europe. Désormais abonné au bout de banc Parisien, Draxler aurait laissé “éclater son exaspération” après avoir fait banquette lors des deux finales des Coupes nationales remportées par le PSG. Alors que les Rouge & Bleu célébraient leurs succès sur la pelouse du Stade de France, le joueur demandait des “explications à Thomas Tuchel” sur sa nouvelle hiérarchie.

S’il n’est pas satisfait par cette situation, le numéro 23 ne compte pas non plus “servir de monnaie d’échange ou se livrer au plus offrant”. Draxler par exemple ne serait pas “tenté par un retour au pays” et plus précisément au Herta Berlin. Du côté de l’Angleterre, des clubs hors du Top 6 seraient aussi “passés à l’action”, et si “les arguments financiers” sont “à la hauteur”, le “projet sportif a peu de chance d’intéresser” le milieu de terrain. Le constat a été le même pour l’AC Milan…