Draxler : “Je suis content d’avoir pu montrer que j’étais capable d’aider l’équipe”

C’est le héros inattendu de la victoire du PSG face au FC Metz (1-0). Grâce à son but salvateur en fin de match, Julian Draxler a offert la victoire aux Rouge et Bleu, qui évoluaient à 9 contre 11. Une réalisation qui pourra redonner confiance à l’international allemand, lui qui n’avait plus marqué avec le maillot du PSG depuis plus d’un an. Sur le site officiel du PSG, le numéro 23 parisien est revenu sur cette victoire au finish face au FC Metz.

“C’était dur, on l’a vu. Nous nous sommes créés des occasions mais en ce moment, c’est un peu compliqué car nous ne sommes pas à 100%, c’est clair. On a malgré tout eu la chance de marquer ce but. Pour dire la vérité, on était tous morts ! Quand j’ai marqué, j’étais tout seul pour célébrer car personne n’en avait la force (rires). La situation était compliquée, mais l’équipe a réalisé de grands efforts. Nous sommes donc heureux d’avoir gagné ce match, a déclaré Julian Draxler via psg.fr. Mon but ? On connaît tous la qualité de Di María. Il a réalisé un contrôle magnifique. Il était aussi important qu’Icardi soit là pour gêner la sortie du gardien de but. J’ai ensuite eu la chance de voir le ballon arriver, même si c’était sur ma tête, ce qui n’est pas ma spécialité. Mais j’ai marqué, heureusement !”

Lors de cette rencontre face aux Messins, Julian Draxler a notamment profité de nombreuses absences au sein de l’effectif afin d’obtenir une place de titulaire. Dans cet entretien, le joueur de 26 ans (27 le 20 septembre prochain) s’est exprimé sur son temps de jeu. “Après 70-75 minutes, il est normal de ne plus être au top, d’être fatigué. Mais il fallait travailler, surtout moi, parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas joué 90 minutes avec l’équipe. Il y a des joueurs qui manquent actuellement, et j’essaye de faire mon maximum quand je joue. Parfois, le manque de rythme ne rend pas les choses faciles pour moi, car j’en ai besoin. Mais je vais continuer à travailler. Je suis content d’avoir pu montrer que j’étais capable d’aider l’équipe”, estime Draxler.