Draxler : “La situation était compliquée donc c’était important de gagner”

Plus d’un an après son dernier but avec le maillot du PSG, Julian Draxler a libéré le club de la capitale face au FC Metz grâce à un but salvateur dans les dernières minutes du match (1-0, 90e+2). Une réalisation qui permet aux Rouge et Bleu d’empocher leurs premiers points de la saison en Championnat. Trop souvent décevant lors des derniers mois, l’international allemand a livré une prestation correcte face aux Messins (noté 5,5 par la rédaction de Canal Supporters). Sur le site officiel du PSG, Julian Draxler a évoqué cette victoire étriquée : “La situation était compliquée donc c’était important de gagner ce soir. C’est dur, on s’est créé des occasions, on n’est pas à 100%. Si on avait marqué en première période, ça aurait été plus facile, mais on a dû travailler dur pour gagner”, a déclaré Julian Draxler sur psg.fr.