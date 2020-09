Echouafni : “C’est peut-être une bonne chose qu’on ait ce genre de défis à relever d’entrée”

Après avoir réalisé une première période médiocre face à l’EA Guingamp, les Féminines du PSG ont explosé le club breton en seconde période (4-1) grâce à une Kadidiatou Diani en feu (triplé et une passe décisive). Un bon début pour les Parisiennes, qui auront pour objectif de mettre fin à la suprématie de l’OL en D1 Féminine. Après la rencontre, l’entraîneur des Rouge et Bleu – Olivier Echouafni – est revenu sur la prestation de son équipe face à l’EAG.

“La machine a mis du temps à se lancer, mais je m’en doutais. L’après Ligue des champions est toujours compliqué, surtout après ce qu’on a vécu. Il ne fallait pas gamberger. La première période n’a pas été à la hauteur techniquement, mais les filles ont su élever leur niveau de jeu et concrétisé leurs situations, a déclaré Echouafni, dans des propos rapportés par leparisien.fr. On a un début de saison très dur avec la réception de Guingamp et le déplacement à Bordeaux (dimanche 13 septembre, ndlr). C’est peut-être une bonne chose qu’on ait ce genre de défis à relever d’entrée.”

Olivier Echouafni est également revenu brièvement sur la performance des Féminines du PSG via le site officiel du club. “On s’est créé quelques occasions en première période, on aurait dû les concrétiser. On a manqué de mouvement, et puis les filles ont réalisé une très bonne deuxième période, complètement différente. Le score est intéressant, c’est bien pour le classement, et je suis heureux de voir nos attaquantes marquer”