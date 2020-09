Echouafni : “On ne veut qu’une chose : décrocher des trophées !”

Après avoir disputé le Final 8 de la Women’s Champions League, en Espagne à Bilbao, les Parisiennes vont enfin retrouver la D1 ce week-end face à Guingamp. Les Rouge & Bleu recevront les Bretonnes sans public, puisque la rencontre se jouera à huis-clos. En conférence de presse, l’entraîneur Olivier Echouafni a évoqué cette première rencontre en Championnat mais aussi l’état d’esprit de ses joueuses et les ambitions du club pour cette nouvelle saison

Quel discours pour remobiliser les troupes ?

Echouafni : C‘était surtout avoir une prise de conscience et dire que l’on a fait une bonne saison, même si la fin n’est pas celle que l’on imaginait. On est tous remobilisés pour aller de l’avant pour cette nouvelle saison.

Des joueuses déçues après le match perdu face à l’OL en WCL (0-1) ?

Echouafni : Oui. Lorsque l’on s’est retrouvés à l’entrainement, les joueuses étaient un petit peu déçues. On est tous très proches, donc on a senti tout le monde un peu contrarié. Mais l’enchainement des entrainements a permis à tout le monde de passer à autre chose.

Comment détrôner Lyon ?

Echouafni : Avec de la persévérance. Croire en ce qu’elles font ! Au fur et à mesure des années, il y a une vraie progression dans cet effectif ! Mais il faut encore travailler surtout offensivement !

Comment enfin remporter des titres ?

Echouafni : Il faut travailler et se surpasser dans toutes les compétitions ! Ce “Final 8” a eu beaucoup d’effets positifs sur notre envie de nous progresser. Lorsque tu arrives en demi-finale ou en finale d’une compétition, tu as juste envie d’aller au bout maintenant !

Le groupe pour le match contre Guingamp ? Des cas de COVID-19 ?

Echouafni : Non, nous n’avons pas de cas de COVID. On est très contents ! On a eu quelques cas en août qui ont été bien gérés. Tout le monde est présent même si on a eu quelques incertitudes en début de semaines. On verra à la fin de cet entrainement

Un arrêt de 4 jours, n’est-ce pas un peu trop juste ?

Non, je suis très content de n’avoir eu que 4 jours. C’est une bonne chose. Il est bien de passer rapidement à autre chose. On commence par les deux derniers demi finalistes de la Coupe de France (Guingamp et Bordeaux), c’est aussi une bonne chose ! On est dans la continuité des matches contre Arsenal et Lyon.

Un match piège face à Guingamp ?

Tous les matches sont piégeux. Les guingampaises avaient fait un très bon match pour venir arracher un point chez nous. On avait coupé leur série d’invincibilité en février dernier. Cette équipe a fini sixième du dernier championnat, et elle travaille très bien !

Quels sont les objectifs de la saison ?

Toujours faire mieux que la saison d’avant, ce qu’on a réussi à faire ! Lorsqu’on est aussi proches du but, on ne veut qu’une chose : décrocher les trophées !

Où se situe le PSG en Europe ?

Si on a été dans le dernier carré du dernier “Final 8”, c’est qu’on fait partie des meilleures en Europe ! On va avoir beaucoup de concurrence sur le plan international. Les clubs se renforcent énormément avec les années qui passent et il y a un rééquilibre. On le voit en D1.

Quels profils sont ciblés ce mercato ?

On n’a pas forcément de profils. On veut voir ce qu’il y a sur le marché. On a déjà un effectif équilibré et talentueux… On verra !