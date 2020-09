Echouafni : “Montrer tout de suite de quoi nous sommes capables”

Ce samedi, la section féminine du Paris Saint-Germain débutera sa saison 2020-2021 avec une confrontation face à Guingamp. Et à deux petits jours de cette reprise en D1 Arkema, Olivier Echouafni, coach rouge et bleu, a accordé un entretien au site officiel du club parisien.

Forcément, les joueuses restent encore marquées par la désillusion de la défaite en demi-finale de la Champions League face à l’ennemie lyonnaise. Néanmoins, comme le souligne très justement Olivier Echouafni, il faut désormais remonter en selle pour l’exercice 2020-2021 qui démarre seulement dans deux petits jours face à Guingamp.

«On voulait récupérer mentalement et physiquement après ce Final 8 de la Champions League. Ce sont des matches qui laissent des traces, notamment sur le plan physique et le plan émotionnel. Nous sommes déçus de ne pas avoir pu aller en finale, mais ça fait partie du jeu. Il nous manque encore un tout petit rien pour pouvoir faire basculer le destin en notre faveur, mais nous allons y arriver. On se projette bien sûr sur la nouvelle saison, et ça vient vite parce que dès samedi nous affrontons Guingamp. On n’a pas vraiment le temps de cogiter et ce n’est pas plus mal. (…) Le début de semaine a été un peu plus compliqué mais les joueuses sont ensuite bien entrées en mode travail. «Si on veut espérer gagner ce championnat, il faut montrer tout de suite de quoi nous sommes capables. Cela signifie de bien commencer samedi. Ce ne sera pas simple parce que Guingamp est une équipe très bien organisée, et très bien structurée, qui pose des problèmes à toutes les équipes. Ce sera une grosse adversité, dans la continuité de nos derniers matches, à nous de répondre présent dans tous les domaines.»