Echouafni : “On a retrouvé ce jeudi un effectif au complet”

Deux jours avant le Stade de Reims / PSG qui aura lieu dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 (dimanche 27 septembre), les sections féminines des deux équipes s’affrontent ce vendredi à 18h30 (Canal Plus). En effet, les Féminines du PSG accueillent – au Stade Jean Bouin – le Stade de Reims pour le compte de la 3ème journée de D1 Arkema. Les Parisiennes voudront renouer avec la victoire après un match nul concédé face à Bordeaux (0-0) avant la trêve internationale. Sur le site officiel du PSG, l’entraîneur des Rouge et Bleu – Olivier Echouafni – a évoqué la préparation de son équipe avant cette confrontation face aux Rémoises.

“Elle s’est plutôt bien passée. On n’avait pas l’habitude d’avoir autant de joueuses à disposition pendant une trêve internationale. Cela nous a permis de disputer un match amical face à l’Équipe de France U20 (victoire 3-1 des Parisiennes), et de donner du temps de jeu à celles qui en manquaient ces derniers temps. C’était donc positif. On a retrouvé ce jeudi, veille de match, un effectif au complet (Geyoro sera la seule absente du groupe pour cause de blessure, ndlr) a déclaré Echouafni sur le site officiel du club. Je suis content d’avoir retrouvé les joueuses sélectionnées, dont certaines ont retrouvé le chemin des filets lors de cette semaine internationale. C’est de bon augure avant le match de vendredi.”

Olivier Echouafni a également été questionné sur un possible changement d’équipe en raison du retour tardif des internationales. “Un effectif comme le nôtre doit nous permettre de nous appuyer sur des joueuses qui ont bénéficié de moins de temps de jeu ces derniers temps. Elles auront la possibilité de retrouver la compétition, et elles le méritent. Cela peut également apporter de la fraîcheur à l’équipe, car certaines ont joué trois matches en dix jours et parce que cela peut être compliqué pour elles sur le plan physique. On espère donc une équipe fraîche vendredi.”