Echouafni : “Tout le groupe a participé et a été récompensé de ses efforts”

Ce vendredi, la section féminine du Paris Saint-Germain recevait le Stade de Reims pour le compte de la troisième journée de D1 Arkema. Une partie, post trêve internationale, qui a été maîtrisée de bout en bout par les filles d’Olivier Echouafni : 4-0. Au sortir de ce succès, le coach francilien a affiché toute sa satisfaction au micro de PSG TV.

“On a maitrisé les débats, notamment une belle première mi-temps avec tout ce qu’on avait décidé de mettre en place. Je pense que les joueuses ont pris conscience qu’on avait besoin de se rendre le match facile et c’est ce qu’il s’est passé. On a marqué rapidement, puis un deuxième, qui soulage et donne confiance. Les internationales se sentaient bien malgré la fatigue, c’était vraiment intéressant. Tout le groupe a participé et a été récompensé de ses efforts“, a confié Olivier Echouafni.