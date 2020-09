En Angleterre on dit que le PSG fait partie des clubs sur Dele Alli (en prêt)

Dele Alli (24 ans) n’a pas voyagé en Bulgarie avec Tottenham pour le match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Plovdiv. De quoi alimenter les rumeurs d’un départ de l’international anglais, alors qu’un retour de Gareth Bale chez les Spurs est évoqué.

“Bien que le talent d’Alli ne fasse aucun doute, il y a un sentiment mutuel chez toutes les parties que le milieu de terrain pourrait bénéficier d’une expatriation pour revigorer sa carrière, en particulier s’il devient clair qu’Alli ne jouera pas régulièrement cette saison”, écrit le Daily Mail. Un départ qui ne serait pas un transfert mais un prêt. Car ce n’est pas le moment pour Tottenham de vendre au rabais une star cotée – il y a peu – à environ 100 millions de livres sterling. “Tottenham préférerait prêter Alli à un club étranger afin de ne pas renforcer un rival national”, lit-on encore. Trois clubs pourraient accueillir Dele Alli : le Real Madrid (dans le cadre de l’opération Gareth Bale), l’Inter et le PSG, qui suivrait depuis un moment l’international anglais. The Telegraph cite ce même trio de clubs et ajoute la Juventus. On remarquera au passage que Dele Alli n’a pas vraiment le profil des besoins actuels du PSG.