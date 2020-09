Eric Rabesandratana très critique avec Thomas Tuchel

Thomas Tuchel est en ce moment particulièrement ciblé par les critiques. Pourtant l’entraîneur du PSG peut afficher quatre titres nationaux et une finale de la Ligue des champions lors de la dernière saison. Selon Eric Rabesandratana (48 ans aujourd’hui), ex-capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, “c’est parce qu’il n’y a pas de fond de jeu, pas d’identité, donc pas de base et pas de certitude. C’est l’inverse du PSG de Laurent Blanc. Avec la maîtrise de cette équipe plus Neymar et Mbappé, Paris marcherait sur tous ses adversaires. Tuchel met les joueurs sur le terrain et attend que ses attaquants fassent la différence sur leur seul talent individuel. Mais si l’adversaire réussit à contrôler Neymar et Mbappé, l’équipe se retrouve alors sans option. Ce n’est pas possible.“

“Ses choix ne sont pas clairs”, poursuit Eric Rabesandratana dans Le Parisien. “Notamment ses changements. Chaque entraîneur a des habitudes dans ce domaine. Tuchel, il change tout le temps. Je ne comprends pas ce qu’il fait, ni ses réactions. Il est trop en retrait et spectateur. Sans influer suffisamment sur le cours des rencontres. Tuchel a l’air un peu perdu dans sa logique sportive.”