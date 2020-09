Et le journal sportif AS prétend que le PSG a écarté Umtiti

Dans un contexte de mercato morose et de crise économique, on ne se bouscule pas pour le champion du monde Samuel Umtiti (26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone). Si Ronald Koeman, le nouvel entraîneur Azulgrana, ne l’a pas mis sur la liste des indésirables, le défenseur central français n’est pas intransférable, loin de là. Surtout que l’international français, encore touché au genou, effectue un travail spécifique afin d’intégrer le groupe fin septembre et espérer rejouer en octobre. Samuel Umtiti affichant six blessures (dont quatre au genou) en deux ans, il y a logiquement zéro offre de club pour lui. Proposé au PSG, Leonardo a écarté cette piste, explique le journal sportif madrilène AS. Les problèmes récurrents au genou gauche du défenseur central représentant une prise de risques trop importante pour le PSG.