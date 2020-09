Et la gestion de Kimpembe et Mbappé par Deschamps devient importante

Avec six cadres en quarantaine (Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi et Neymar), le PSG voit son début de saison se compliquer singulièrement. Dans six jours, le Paris Saint-Germain est censé commencer à Lens une série de quatre matches de Ligue 1 en dix jours (RCL, OM, Metz, Nice) avec un effectif très restreint (voir ci-dessous) puisque les départs de l’été (Rico, Meunier, Thiago Silva, Kouassi, Aouchiche, Cavani, Choupo-Moting) n’ont pas été compensés par des renforts, jusqu’à aujourd’hui.

C’est pourquoi la gestion de Presnel Kimpembe et de Kylian Mbappé par Didier Deschamps devient importante. Les deux joueurs du PSG sont annoncés titulaires en Suède demain dans un 3-4-1-2. Selon L’Equipe, le onze probable français est celui-ci : Lloris (c) – Varane, Lenglet, Kimpembe – Dubois, Kanté, Rabiot, Digne ou F.Mendy – Griezmann – Giroud, Mbappé. Mais ce sont surtout les choix du sélectionneur mardi 8 septembre pour le France-Croatie – comptant aussi pour la Ligue des nations – qui seront très observés tant que le Lens-PSG du 10 septembre est maintenu. Thomas Tuchel aura certainement besoin rapidement de ses deux Bleus. Et particulièrement de Kylian Mbappé car l’attaque est sinistrée sans Neymar Jr, Angel Di Maria ni Mauro Icardi. Julian Draxler (de retour avec Thilo Kehrer de la sélection allemande dès lundi) et Pablo Sarabia représentent les alternatives naturelles. A moins que Jesé et Arnaud Kalimuendo ne soient sollicités.

L’effectif actuel du PSG par la LFP et les numéros

Gardiens : Areola, Navas (1), Rico (16 , son nom est bien écrit), Bulka (30), Innocent (40)

, son nom est bien écrit), Défenseurs : Alloh, Balde, Kimpembe (3), Kehrer (4), Marquinhos (5), Bernat (14), Kurzawa (20), Diallo (22), Bakker (25), Dagba (31), Pembele (32), Mbe soh (34)

Milieux : Ahamada-Mze, Fadiga, Michut, Hemans, Nagera, Oufella, Kapo, Bitu-Mazala, Touré, Simons, Verratti (6), Paredes (8), Herrera (21), Draxler (23), Gueye (27) , Ruiz (36)

, Attaquants : Fressange, Gassama, Jesé, Mbappé (7), Icardi (9), Neymar (10), Di Maria (11), Sarabia (19), Kalimuendo (29)

Les joueurs du PSG en sélection