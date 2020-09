Et maintenant Payet publie un montage avec Neymar en toutou d’Alvaro

Twitter est un terrain de bataille entre Dimitri Payet et le Collectif Ultras Paris (CUP). Après la provocation du joueur marseillais suite à la finale de l’UEFA Champions League PSG-Bayern (0-1), les photos de banderoles parisiennes postées sur le réseau social et qui ont crée la polémique, Dimitri Payet a remis de l’huile sur le feu lundi soir avec une référence à une banderole du CUP, et un scandaleux montage où l’on voit Neymar en toutou d’Alvaro. Tout cela en pleine affaire de propos racistes qu’aurait tenus le défenseur de l’OM (beIN Sports Mena aurait d’autres images à exploiter). Aucune limite, aucune tenue. Et de la haine générée alors que la situation est déjà assez tendue. Ce matin, le tweet est encore en ligne…