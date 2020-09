Et maintenant Téléfoot parle d’un contact entre Chelsea et le PSG pour Jorginho

Tiémoué Bakayoko, Antonio Rüdiger et maintenant Jorginho… Le PSG semble éprouver un désir ardent pour l’effectif de Chelsea (épicentre du mercato) si l’on en croit la chaîne Téléfoot. Le milieu de terrain italo-brésilien Jorge Luiz Frello Filho – plus connu sous le nom de Jorginho (28 ans) – serait donc la nouvelle piste du PSG, toujours dans la perspective d’un prêt. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Blues, et sa cote sur Transfermarkt de 52M€. Arsenal serait aussi sur ce dossier… en cas d’échec pour Houssem Aouar (OL).