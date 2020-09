Fernandez : “C’est important d’avoir quelqu’un du tempérament de Paredes”

Bon technicien Leandro Paredes peut durcir le jeu et avoir le sang chaud sur le terrain. Ce qui fait de l’international argentin un profil atypique au PSG. Un profil précieux selon Luis Fernandez, ancien milieu de terrain de tempérament. Mais le joueur doit à ses yeux encore affiner celui-ci.

“Moi j’aime les joueurs qui ont du tempérament. Mais il faut savoir le faire intelligemment, quand on met de l’agressivité, de l’engagement, il ne faut pas que ça aille au débordement. On ne peut pas systématiquement faire ça sur un terrain. Après, Paredes est Argentin. Et les Argentins, j’en ai entraîné et j’en ai croisé ! Par définition ils ont cette grinta en eux”, commente Luis Fernandez dans Le Parisien. “Paredes, il faut déjà savoir une chose, c’est qu’il a dû surmonter une situation où il n’était pas le choix d’un entraîneur. Et aujourd’hui, il veut aussi montrer que sur un terrain qu’il n’est pas seulement un bon technicien mais qu’il peut aussi aller dans l’engagement. Peut-être qu’il ne sait pas encore assez bien le faire. Il faut qu’il arrive à se maîtriser, qu’il se calme un peu, qu’il se pose un peu, mais je pense que ça va le faire. Parce que c’est important d’avoir quelqu’un de son tempérament, qui ne rechigne pas. Surtout quand tu joues avec Neymar ou Mbappé. Ils doivent savoir que derrière eux, ils ont des garçons qui apportent cette intensité.”