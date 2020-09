Fernandez : “Sans préparation adéquate pour l’entraîneur du PSG c’est compliqué”

En étant heureusement surpris par des joueurs qu’il n’attendait pas aussi performants physiquement, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a tenu des propos maladroits, incompréhensibles par les observateurs affligés. Pour Luis Fernandez, un des spectateurs hier soir au Parc des Princes, chacun doit bien intégrer que le PSG n’est pas du tout prêt à jouer des matches actuellement. D’où ces deux mauvais résultats pour débuter la saison de Ligue 1.

“Le problème, c’est que les joueurs du PSG aujourd’hui ne sont pas au point sur le plan physique. Ils n’ont pas eu la préparation adéquate. Pour l’entraîneur c’est compliqué. Un match comme ça ne doit pas avoir lieu au bout de la 2e journée mais vers la 15e”, commente Luis Fernandez sur leparisien.fr. “Il faut vite rétablir la situation, même si Neymar ne sera pas là. Ça donne un peu plus de suspense à notre championnat. Au moins, ça mettra un peu plus de piment car on ne pourra pas dire que le PSG va être tout seul. Mais on ne vend pas un championnat si on finit les matchs comme ça. Ce n’est pas une bonne publicité pour la Ligue 1. Ce n’était pas digne de deux clubs d’un certain standing normalement.”