Fiorèse : “Mes plus belles années sportives étaient au PSG !”

Le Paris Saint-Germain s’est imposé dans les ultimes minutes de la rencontre ce mercredi face au FC Metz (1-0). Au terme d’un match très poussif, les hommes de Thomas Tuchel ont su réagir après deux défaites de rang dont une face à l’Olympique de Marseille (0-1). Dans l’histoire du “Clasico”, parmi les joueurs qui ont renforcé les tensions entre les deux clubs, on retrouve tout en haut de la liste Fabrice Fiorèse. Ancien milieu de terrain parisien entre 2002 et 2004, ce dernier avait été vendu dans les dernières heures du mercato à l’OM. Un mouvement qui avait même provoqué des problèmes gastrique à Vahid Halilhodzic, alors entraineur du PSG à l’époque.

Désormais propriétaire d’un restaurant, Fabrice Fiorèse s’est confié au micro de Telefoot, et a fait part de son attachement pour le club de la capitale.

“Souvent dans mon restaurant j’ai des supporters parisiens et marseillais qui viennent me poser la question et savoir si je supporte plutôt le PSG ou l’OM. Ce que je réponds, pour ne pas frustrer trop de personne, c’est que je retiens surtout mes plus belles années sportives. Et mes plus belles années sportives, c’est le Paris Saint-Germain qui me les a offerte !”