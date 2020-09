Fissure à un tibia pour Grace Geyoro

Samedi dernier, le PSG au féminin a débuté sa saison avec une victoire 4-1 contre Guingamp au camp des Loges. Au milieu de terrain, Luana et Sara Däbritz, pas de Grace Geyoro. Et pour cause, l’internationale française souffre selon les informations de France Football d’une fissure à un tibia. “La durée de son indisponibilité ne devrait pas excéder quatre semaines”, estime le média sportif. La joueuse du PSG ne rejoindra donc pas l’équipe de France. Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues, doit annoncer sa liste ce jeudi.