Florenzi : “Je me sens vraiment bien à Paris”

Ce dimanche, le PSG l’a largement emporté sur la pelouse de l’OGC Nice dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (3-0). L’occasion pour Alessandro Florenzi de faire sa deuxième apparition sous le maillot parisien. Une nouvelle fois intéressant, l’Italien a été actif dans son couloir (noté 6 par la Rédaction CS). Après la belle victoire de son équipe, le défenseur s’est confié sur ses premiers pas réussis.

“Nous jouons de mieux en mieux. Aujourd’hui, nous avons remporté une belle victoire, avec du caractère, et nous rentrons chez nous avec trois points. Nous devons maintenant nous reposer pour préparer le prochain match, a déclaré Alessandro Florenzi sur le site officiel du PSG. Kylian ? Il est revenu aujourd’hui et nous a beaucoup aidés, mais tout le monde a travaillé dur pour cette victoire. Ce n’était pas facile car ils n’ont jamais abandonné en face, mais nous étions la meilleure équipe. Mon intégration se passe très bien. Dès le premier jour, je me suis senti comme chez moi. Je me sens vraiment bien à Paris.“