Florenzi : “Je veux aussi amener mon expérience et mon histoire au PSG”

Hier soir, le PSG a officialisé la troisième recrue de son mercato. Après Mauro Icardi et Sergio Rico, le club de la capitale s’est attaché les services d’Alessandro Florenzi – prêt avec option d’achat de 9M€ – en provenance de l’AS Roma. L’international italien pourrait même prétendre à une place de titulaire face à l’OM ce dimanche en Ligue 1, comme l’a annoncé Tuchel en conférence de presse. En marge de sa signature avec le PSG, le latéral droit de 29 ans a donné une interview au site officiel des Rouge et Bleu. Il a notamment exprimé sa joie après son transfert au sein du club de la capitale.

“Je suis très ému, je suis ici avec une grande volonté de bien faire, je vais essayer d’aider l’équipe à faire du mieux possible. C’est le transfert le plus important de ma carrière, a déclaré Florenzi sur psg.fr. Je veux vraiment essayer de donner le maximum de moi-même ici et pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Tout s’est fait très vite, et tout a été chargé d’émotions. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain.”

Dans cet entretien, Alessandro Florenzi a également évoqué sa relation avec certains Parisiens de l’effectif. “C’est stimulant. Je veux apprendre des meilleurs, mais aussi amener mon expérience et mon histoire au PSG. Et forcément, essayer d’aider ceux qui en auront besoin. Je connais quelques joueurs. J’ai déjà évolué avec Marquinhos ou Paredes à la Roma, ou Verratti en sélection italienne. Et j’ai déjà joué contre Icardi qui a marqué contre moi. Avant d’arriver je leur ai parlé, et j’ai aussi eu Javi (ndlr Javier Pastore) au téléphone. On aura le temps de parler dans les prochains jours.”

Statistiques 2019-2020 d’Alessandro Florenzi (AS Roma puis Valence CF en janvier 2020)*

Serie A : 14 matches disputés (1.003 minutes) – 1 passe décisive

Coupe d’Italie : 2 matches disputés (147 minutes)

Ligue des champions : 1 match disputé (11 minutes)

Ligue Europa : 2 matches disputés (96 minutes)

Liga : 12 matches disputés (754 minutes)

Coupe du Roi : 1 match disputé (3 minutes)

*Source : Transfermarkt