Florenzi officialisé ce vendredi, qualifié pour le Classico (RMC Sport)

Le PSG a trouvé son arrière droit. À la surprise générale, le PSG a jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi (29 ans). L’international italien va quitter l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (entre 9 et 10 millions d’euros). Et selon les informations des journalistes RMC Sport, Mohamed Bouahfsi et Loïc Tanzi, Florenzi doit parapher son contrat ce vendredi après-midi. Le premier cité explique même que cette signature doit avoir lieu dans les “prochaines minutes.” Comme le règlement de la LFP l’explique, un club peut aligner un joueur sur une feuille de match s’il est officiellement inscrit dans la liste deux jours avant la rencontre. Ce qui sera le cas pour Alessandro Florenzi. Il est donc possible de le voir dans le groupe pour le Classico. Loïc Tanzi qui indique également que tout est réglé pour le transfert de Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest. Pour rappel, ce transfert devrait rapporter cinq millions d’euros au club parisien (plus pourcentage à la revente).