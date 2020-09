Florenzi : “Quand j’ai appris l’intérêt du PSG, je n’ai pas hésité”

Avec le départ de Thomas Meunier, le PSG devait recruter au poste de latéral droit pour remplacer numériquement le joueur belge, parti au Borussia Dortmund. Ainsi, les Rouge et Bleu ont officialisé le prêt avec option d’achat (8M€) d’Alessandro Florenzi, en provenance de l’AS Roma. Titulaire face à l’OM, l’international italien a livré une belle copie et a notamment surpris par ses centres de qualité. Dans un entretien exclusif accordé à l’émission Téléfoot, Alessandro Florenzi a évoqué son arrivée au PSG. Il est également revenu la rencontre face à l’OM.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le PSG ?

Florenzi : “C’était un choix très simple, tout s’est passé en deux jours et demi. Quand j’ai appris l’intérêt du PSG, je n’ai pas hésité, j’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme. C’est l’une des meilleures équipes du monde et je veux remporter le plus de trophées possibles. Je n’ai eu besoin de personne pour me convaincre de venir ici. C’est vrai que Leonardo m’a appelé et parlé de Paris, mais même sans son appel je serai venu car l’objectif numéro 1 est de remporter la Ligue des champions. On n’est pas les seuls à vouloir la gagner mais on se battra pour ramener ce trophée.”

Une grande attente au PSG en raison de la faiblesse à ce poste depuis de nombreuses années ?

Florenzi : “Non, je ne ressens pas de pression supplémentaire. Je suis habitué à jouer dans ce rôle depuis longtemps. Je ne me suis jamais senti titulaire dans ma vie. J’ai toujours lutté sur le terrain pour mériter ma place. Je suis un joueur énergique et très intelligent tactiquement, qui peut jouer dans différentes positions et je suis à la disposition du coach.”

La défaite face à l’OM

Florenzi : “Ils ont eu une demi-occasion et ils ont marqué un but alors que le PSG a dominé pendant 90 minutes. Les éventuelles insultes racistes d’Alvaro Gonzalo envers Neymar ? Quand cela s’est passé, j’était sur le banc et je n’ai pas entendu mais si j’avais été là c’est sûr que j’aurai défendu mon coéquipier quoiqu’il arrive. Après ce moment de tension, Neymar a vite retrouvé le calme. C’est un professionnel et il s’est remobilisé. On a hâte de l’avoir avec nous sur le terrain. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde comme il y en a pas mal ici à Paris.”