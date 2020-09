Franck Haise indique qu’il avait refusé le report de Lens / PSG

Depuis l’annonce du report de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, prévue initialement le 29 août pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, c’est peu dire que beaucoup d’encre a coulé, souvent pour critiquer le club parisien. Au sortir du match amical des Lensois face à Charleroi, Franck Haise, le coach des Sang et Or, a été invité à livrer son ressenti sur ce report.

Franck Haise explique notamment qu’il avait refusé, dans un premier temps, la proposition de ce report. Si cela chamboule forcément leur calendrier, il ne veut cependant pas polémiquer outre mesure. Mais le coach nordiste espère bien voir son équipe affronter le club de la capitale le 10 septembre prochain, alors que les récents cas de Coronavirus contractés du côté des joueurs parisiens laissent planer le doute.

“J’espère bien qu’on va jouer. Le match a déjà été reporté une fois, alors oui, j’espère qu’on jouera. (…) J’ai refusé de reporter dans un premier temps. Et puis, à partir du moment où on m’a dit que le match serait reporté… On a alors demandé une autre date, le 23 septembre, qui n’a pas non plus été accordée. (…) Si on donne une semaine de vacances aux joueurs du PSG, ils sont autorisés à les prendre… Un manque de respect ? J’ai commencé par ne pas vouloir polémiquer et je ne veux toujours pas le faire“, a expliqué Haise dans des propos relayés par La Voix du Nord.