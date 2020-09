Frank Schneider arbitre de Lens / PSG

Plus de deux semaines après sa finale de Ligue des champions, le PSG entamera sa saison 2020-2021 de Ligue 1 ce jeudi, avec un déplacement au RC Lens (2ème journée de Ligue 1 à 21 heures sur Canal Plus). Une rencontre qui sera arbitrée par Frank Schneider. Il sera assisté par Djemel Zitouni et Frédéric Hébrard. Faouzi Benchabane sera le quatrième arbitre. Enfin, François Letexier officiera en tant qu’arbitre assistant vidéo. Pour rappel, cette rencontre se jouera sans Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Neymar Jr, Ángel Di María et Mauro Icardi, testés positifs à la Covid-19 la semaine dernière.