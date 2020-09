MAJ – Areola a déjà passé une partie de sa visite médicale à Fulham (RMC)

Après un prêt au Real Madrid la saison passée, Alphonse Areola est de nouveau un joueur du PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023. Cependant, l’international français – non convoqué pour la reprise de l’entraînement – est sur le point de quitter rapidement Paris. En effet, comme évoqué depuis plusieurs jours, le Titi du PSG intéresse fortement Fulham. Promus en Premier League, les Cottagers souhaitent que le portier de 27 ans devienne le gardien titulaire pour la saison 2020-2021.

Et selon les informations de Sky Sports, Fulham est proche de conclure le prêt d’Alphonse Areola. Le média ne précise pas si ce prêt est accompagné d’une option d’achat ou non. De leur côté, Areola et sa famille voient d’un bon oeil une arrivée à Londres, une ville qu’ils apprécient. Un prêt qui pourrait être officialisé prochainement, rajoute le média anglais. Le club londonien souhaiterait compter sur le portier parisien pour disputer son premier match de la saison face à Arsenal (autre club intéressé par Areola) ce samedi à 13h30.

MAJ 17h00 – De nombreux médias français (L’Equipe, Le Parisien) confirme le prêt d’Alphonse Areola à Fulham, dont RMC Sport. Le média sportif ajoute que le Titi du PSG – qui était déjà présent à Londres depuis quelques jours – “a déjà passé une partie de sa visite médicale avec le club londonien.” Il reste quelques détails à régler avec Paris avant une officialisation de ce prêt d’une saison, conclut RMC.

Statistiques 2019-2020 d’Alphonse Areola au Real Madrid