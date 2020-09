Fulham voudrait juste un prêt d'Areola (Sky)

Dans un mercato relativement fermé, impacté par la crise économique provoquée par la crise sanitaire, il est difficile de faire un mercato. Leonardo confiant même qu’il faudra certainement être inventif pour renforcer l’équipe. Même quand on est le PSG, rien n’est simple sur le marché. Encore moins quand il faut vendre des joueurs au salaire imposant. Comme le portier Alphonse Areola, approché par le Stade Rennais, mais aussi par le promu en Premier League Fulham. Outre L’Equipe, Sky Sports évoque la piste londonienne en expliquant que Fulham “est en pourparlers pour signer Alphonse Areola via un prêt d’une saison.” Certainement pas la solution la plus attractive pour le PSG ou le gardien de but international bien que désireux de poser ses valises à Londres.