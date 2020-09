Ganago : “Il n’y a que des très bons joueurs à Paris, ce sera tout sauf facile”

Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG entamera sa saison 2020-2021 de Ligue 1 avec un déplacement au Stade Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens (2ème journée de Ligue 1). Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra composer sans de nombreux cadres de son effectif, positifs au Covid-19 (Navas, Marquinhos, Paredes, Di María, Neymar, Mbappé et Icardi). Ainsi, l’entraîneur parisien a dévoilé son groupe avec la présence de cinq jeunes issus de la section U19 (Pembélé, Fadiga, Simons, Ruiz-Atil et Kalimuendo). Malgré ces nombreuses absences, l’ailier du RC Lens – Ignatus Ganago – estime que le PSG présentera une équipe compétitive, comme il l’a déclaré dans un entretien à La Voix du Nord.

“Kimpembe, Kehrer, Verratti, Gana Gueye, etc., Sans ses stars ? Il n’y a que des très bons joueurs à Paris. Ce sera tout sauf facile. Mais on n’a peur de personne. On est des joueurs de foot comme eux (les Parisiens). On va tout donner. Les trois semaines de coupure avant le match face au PSG ? Trois semaines, c’est beaucoup. Mais on s’est bien entraîné, on se sent bien. On est prêt”, a déclaré Ignatus Ganago au quotidien régional. Pour cette rencontre, l’ailier de 21 ans est pressenti pour être titulaire.

XI probable de Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac (c), Doucouré, Sylla – Kakuta – Sotoca, Ganago

XI probable du PSG : Bulka – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Bernat – Herrera, Verratti, Gueye – Sarabia, Kalimuendo (ou Jesé), Draxler