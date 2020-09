Garétier : “Ce dégoupillage n’a servi qu’une équipe : Marseille”

Quatorze cartons jaunes et cinq exclusions dans un seul match, c’est du jamais vu en Ligue 1 depuis 40 ans. Oui, ce PSG-Marseille a été unique dans le mauvais sens du terme. “La faute à ceux qui ont nommé l’arbitre, la faute à ceux qui ont laissé les joueurs s’autogérer”, a lancé Geoffroy Garétier lors du Late Football Club de Canal Plus. “Il manque une sanction aux arbitres : l’exclusion temporaire. Vous mettez 10 minutes à Payet et Neymar d’emblée, je vous promets que ça contribue à changer le match”.

“On ne peut pas mettre les joueurs des deux équipes sur le même plan. Ce dégoupillage n’a servi qu’une équipe : Marseille. Il a servi le projet de l’OM qui ne s’est d’ailleurs jamais désuni. Ceux qui ont voulu en découdre, ce sont les joueurs du PSG. Ils sont fautifs et le management est fautif. Il aurait fallu décompresser pour les empêcher de dégoupiller”, a ajouté Garétier. “Neymar, quand il n’est pas capable de faire le meilleur, il fait le pire… On le sait comme ça depuis le début de sa carrière. Je reproche à l’arbitre de ne pas l’avoir sanctionné rapidement, je reproche au PSG de l’avoir fait jouer alors qu’il n’était pas prêt.“