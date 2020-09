Garétier : "Il ne faut pas être trop alarmiste avec Icardi"

Mauro Icardi a trouvé le poteau mais pas les filets contre l’OGC Nice hier (0-3). L’attaquant argentin du PSG, pourtant régulier dans sa carrière de goleador, est actuellement en panne de but. Pour Geoffroy Garétier, il n’est pas question de s’inquiéter. Le journaliste de Canal Plus pense que la machine à buts va se relancer.

“Il y a un PSG avec Mbappé et sans Mbappé… et même Navas qui était absent contre Metz et Marseille ! Avec ses joueurs de classe mondiale, Paris devient intouchable. Même en faisant un match a sa main, car le PSG a été à 60% de ses moyens collectifs contre Nice”, a commenté le journaliste lors du CFC. “Icardi ? Outre le poteau il y a cette remise pour Mbappé qui frappe au dessus de la barre. On sent quand même que c’est un joueur qui par son positionnement pose un problème à l’adversaire. Il occupe une zone qui permet à Kylian Mbappé d’être plus libre. Et puis, il ne faut pas être trop alarmiste avec Icardi. Sa période sans marquer est longue mais on a connu des buteurs dans cette situation, comme Benzema en équipe de France. Et à un moment donné, ça se débloque ! Et c’est l’avalanche. Je ne m’inquiète pas pour Icardi.”