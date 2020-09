Gérard : “On a fini la préparation, place aux choses sérieuses”

Le Paris Saint-Germain handball a enfin fini sa phase de préparation ce samedi. Face à Chartres, les Rouge et Bleu se sont imposés à l’extérieur sur le score de 25-31. Forcément, les joueurs ont désormais en tête le premier gros rendez-vous de cet exercice 2020-2021 face à Szeged. Au sortir de ce dernier match amical, Vincent Gérard, portier parisien, a pointé du doigt ce qui a pêché face à Chartres, le but étant d’être le plus performant possible ce jeudi.

“Les deux périodes ont été très différentes. La première a été très satisfaisante, même si nous avons loupé quelques occasions. La seconde a été plus poussive… Dans un match à enjeu, on pourrait dire que nous avons gagné, mais aujourd’hui il s’agissait de se préparer et sur les 30 dernières minutes, nous faisons match nul à cause de nos échecs offensifs. On espère que ça sera une piqûre de rappel avant le gros rendez-vous qui nous attend à Szeged. On a fini la préparation, place aux choses sérieuses !”, a exposé Gérard pour le site officiel parisien.