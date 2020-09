Gourcuff : “Quand je vois les sanctions à la suite du PSG-OM, ça me laisse rêveur”

Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, estime que son club est moins bien loti quand ses joueurs passent en commission de discipline, à la Ligue des football professionnel (LFP). Le technicien breton s’est dit étonné par les sanctions des joueurs du PSG et de l’OM. Pour rappel, rien qu’à Paris, Layvin Kurzawa a été sanctionné de six matches ferme. Quant à Neymar et Leandro Paredes, ils ont hérité de deux matches ferme plus un sursis.

“Quand je vois les sanctions à la suite du PSG-OM, ça me laisse rêveur. C’est difficile de parler de justice après cela… Imran Louza a eu un mauvais réflexe contre Nîmes, ça lui vaut deux matches ferme et un avec sursis. Et je vois des choses sur d’autres terrains qui sont beaucoup plus graves à tous points de vue. Je ne suis pas pour demander que les Parisiens et les Marseillais soient suspendus sévèrement, je fais juste le lien entre les événements. Il y a une justice à deux vitesses dans les sanctions“, a déclaré Christian Gourcuff.