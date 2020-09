Gourvennec : “Aujourd’hui Camavinga pourrait être titulaire au PSG”

Eduardo Camavinga (17 ans), grande promesse du Stade Rennais (sous contrat jusqu’en 2022), impressionne toujours plus. Le milieu de terrain va profiter de la qualification européenne du club breton pour poursuivre son apprentissage du haut niveau. Mais pour Jocelyn Gourvennec, ancien joueur devenu entraîneur et consultant Canal Plus, le jeune milieu de terrain a déjà le niveau pour être dans une équipe comme celle du PSG.

“Pour moi, Camavinga a déjà tout. Plus que d’axes de progression, je parlerai d’axes de confirmation. L’enjeu pour lui est de réaliser ce qu’il fait un cran au-dessus. C’est pour cela que la Ligue des champions va lui servir. Il aura moins de temps pour s’organiser et puis il sera plus attendu par l’adversaire”, commente l’ancien meneur de jeu dans France Football. “Pour moi, aujourd’hui, il pourrait être titulaire au PSG, parce qu’il est déjà au très haut niveau”.