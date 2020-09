Guion (Reims) : “C’est toujours un évènement de recevoir le PSG”

Ce dimanche à 21 heures (Téléfoot), le PSG se déplace à Auguste-Delaune afin d’affronter le Stade de Reims, en clôture de la 5ème journée de Ligue 1. Les Parisiens auront pour objectif d’enchaîner une troisième victoire d’affilée en championnat pour se rapprocher des équipes de tête. De son côté, le Stade de Reims vit un début de saison difficile (19e de Ligue 1 avec 1 nul et 3 défaites) et sort d’une désillusion en Ligue Europa. Á 48 heures de la confrontation face au PSG, l’entraîneur des Rémois – David Guion – s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’adversaire parisien.

“C’est toujours un évènement de recevoir le PSG. Maintenant en effet, l’idée est surtout de bien récupérer pour retrouver un peu de fraîcheur et que les garçons soient dans des bonnes conditions. Parce qu’on sait très bien qu’il faut beaucoup de ressources mentales contre cette équipe-là. Elle vous confisque le ballon, elle crée chez vous de la frustration et il faut être capable de répondre à tout cela. Donc c’est pour ça que l’aspect athlétique et physique sont déterminantes, il faut retrouver de la fraîcheur, a déclaré l’entraîneur du Stade de Reims, David Guion, en conférence de presse d’avant-match. Et puis aussi retrouver le mental, il faut aussi oser et vous le savez très bien parce qu’on a réussi contre des gros ces derniers temps, il faut retrouver cette fraîcheur.”