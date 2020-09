Haise : “Je ne sais pas s’il y a de bons moments pour rencontrer cette équipe”

C’est dans un contexte particulier que le Paris Saint-Germain va lancer sa saison de Ligue 1 face au RC Lens, ce jeudi (21h). En effet, avec plusieurs cas de joueurs touchés par le COVID c’est une équipe décimée qui va se présenter au stade Bollaert-Delelis. Mais cette rencontre reste un évènement pour le club artésien. Pourtant, l’avant-match a été animé par la polémique du report. Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or, est revenu sur cette décision et il confirme qu’il n’en veut pas au PSG.

“J’étais contre le report, car j’avais envie d’enchaîner les matchs et d’avoir un calendrier plus cohérent. Si nous avions eu la chance d’être à la place du PSG, nous aurions certainement fait la même demande, explique Haise dans les colonnes du Parisien. À partir du moment où la Ligue prend la décision, ça ne me regarde plus. On s’adapte.“

Dans cette entretien, Franck Haise a évoqué cette rencontre et le contexte qui l’entoure. Pour le coach lensois, même si il y a beaucoup d’absents côté PSG, le club de la capitale reste une équipe redoutable.

“Je ne sais pas s’il y a de bons moments pour rencontrer cette équipe. On se devra d’être a minima à 100 % pour la contrarier et espérer un résultat positif, explique Haise. Évidemment qu’il y aura des absences notables, mais ils ont déjà évolué avec des équipes différentes du onze type, et cela ne les a pas empêchés de gagner des matchs, parfois très facilement.“