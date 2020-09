Haise : “On aura fort à faire face au PSG”

Ce jeudi, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens (21h), une rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Une partie qui avait été décalée et qui verra le club parisien se présenter sans une grande partie de ses meilleurs atouts, testés positifs au Covid19. À deux jours d’affronter le PSG, Franck Haise, coach lensois, s’est présenté devant la presse. Et malgré ces absences côté francilien, Haise s’attend, bien entendu, à un match particulièrement difficile.

“Ce match arrive, c’est une bonne chose qu’on reprenne la compétition après une coupure de trois semaines. Il y a encore beaucoup de beau monde au PSG. Certes, ils n’ont pas toutes leurs forces, mais c’est comme ça. Dans tous les cas, on sait qu’on aura fort à faire avec l’équipe du PSG. De la frustration de ne pas affronter l’équipe-type du PSG ? Pour ce qui est des joueurs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’ils ont derrière la tête. mais moi je prépare ce match en affinant au jour le jour. Je n’ai aucune frustration pour ma part. Je suis content de reprendre le fil et de jouer contre le PSG, le finaliste de la Ligue des Champions, même s’ils n’ont pas tous leurs joueurs. Un coup à faire face au PSG ? Il y a toujours un coup à faire contre le PSG. Des équipes les ont déjà battu Mais oui, il va falloir qu’on se donne les moyens de poser des problèmes à cette équipe. À la fin, c’est onze Lensois contre onze Parisiens et il faudra qu’on fasse abstraction de l’environnement, du Covid, des absences et il va falloir jouer ce match“, a expliqué Haise en conférence de presse.