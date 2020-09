Haise : “On ne gagne pas si on n’a pas un état d’esprit exceptionnel”

Franck Haise, entraîneur vainqueur ce soir avec le RC Lens (1-0) a tenu à féliciter ses joueurs qui ont vaincu le PSG. L’entraîneur lensois qui a expliqué que malgré les absences, le PSG avait encore une bonne équipe.

“Je ne leur ai rien dit. Je les ai juste félicité un par un. Tous les joueurs de l’effectif sont venus, c’était un beau moment avec l’ensemble du staff, je n’avais rien à rajouter. Paris était certes diminué, ce n’est pas la facilité, c’est la réalité. Mais même diminué, on voit le niveau technique et l’intelligence collective de cette équipe, assure le coach lensois sur Canal +. On n’allait pas se battre sur la possession, on se battait sur un autre terrain. Il fallait être bon dans la récupération, parfois basse, parfois haute, avoir des transitions de qualité. C’est pour ça qu’on a gagné ce match. J’ai 16 joueurs qui ont travaillé comme des fous. On ne gagne pas si on n’a pas un état d’esprit exceptionnel. Ce n’est pas l’envie ou le physique, il y avait des choses à régler pour pouvoir défendre en avançant. On savait qu’on ne pouvait pas le faire sur 45 minutes mais on a réussi à le faire sur l’entame de seconde mi-temps.”